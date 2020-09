''Paulette'' se convirtió en una tormenta tropical ''zombie'': NWS

ESTADOS UNIDOS.- 2020 ha sido un año de retos, en el que están sucediendo fenómenos y situaciones que parecerían sacadas de una película.

Ahora se suman las tormentas tropicales “zombies”. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió el 22 de septiembre que la tormenta Paulette, que se formó a inicios de este mes , "volvió" a la vida.

Because 2020, we now have Zombie Tropical Storms. Welcome back to the land of the living, Tropical Storm #Paulette pic.twitter.com/98QNEaTr4S

De acuerdo con CNN, esta sería la segunda vez en la historia que tantas tormentas tropicales existen simultáneamente.

El meteorólogo Brandon Miller explicó a la agencia citada que este tipo de tormentas tropicales “'zombies” son inusuales, pero no es la primera vez que se registra el fenómeno.

No, your eyes are not deceiving you. You are seeing, count 'em, FIVE different Tropical Cyclones in the Atlantic at the same time. This is something that has only happened one other time in recorded history! #Sally #Paulette #Rene #Teddy #TD21 (could be #Vicky later today) pic.twitter.com/meUY0BKAxy