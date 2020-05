Pensionado se desvanece mientras hace fila en el banco en Nicaragua

MANAGUA.- Un hombre de 85 años falleció mientras hacía fila para recibir su pensión, en un banco en Nicaragua; país que menos acciones ha tomado para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19).

Según testigos, elementos de la Cruz Roja Nicaragüense declaró muerto al hombre, pocos minutos después de su desmayo.

Las autoridades nicaragüenses no se pronunciaron sobre el caso. Tampoco hicieron mención sobre los reportes de decenas de personas que han caído de forma súbita en las calles; algunas de las cuales perdieron la vida en el mismo lugar. Otras más fueron trasladadas a centros médicos, sin que se sepa su estado de salud.

El Comité Científico Multidisciplinario, compuesto por médicos y otros especialistas, advirtieron que los desvanecimientos súbitos; incluso si es por fallas cardíacas, podrían estar relacionados con el coronavirus (Covid-19).

El adulto mayor, no identificado por las autoridades, se desvaneció repentinamente; cuando formaba parte de una nutrida fila de pensionados, uno de los grupos con mayor riesgo en el país.

Los días 5 de cada mes unos 280,000 pensionados, tanto adultos mayores como personas con padecimientos crónicos que les impiden trabajar; son citados a los bancos de Nicaragua para retirar sus pensiones.

Los bancos toman estrictas medidas de prevención contra el SARS-CoV-2 en su interior; como la medición de temperatura, uso de alcohol en gel y distanciamiento social. Sin embargo, estas no se observan en las filas de adultos mayores que se extienden en las aceras junto a las calles, en las diferentes ciudades de Nicaragua.

Hasta ahora las autoridades del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) no han tomado medidas para garantizar la prevención del COVID-19 entre los pensionados que buscan sus pagos mensuales.

Hasta hace una semana el presidente Daniel Ortega, que únicamente reportó catorce casos positivos y cinco muertes por Covid-19, se negaba a tomar medidas de prevención social de la pandemia.

No obstante, desde el pasado martes aceptó que la población use mascarillas y practique el distanciamiento social.

