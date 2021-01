Pentágono detiene plan para vacunar a prisioneros de Guantánamo

EE.UU.— El Pentágono anunció que detendría su plan de vacunar contra el coronavirus a los detenidos en la bahía de Guantánamo, revirtiendo el curso días después de que se informó que las dosis se administrarían a quienes la quisieran.

John Kirby, portavoz del Pentágono, mencionó que "no se ha vacunado a ningún detenido de Guantánamo. Y agregó que se están revisando los protocolos:

No Guantanamo detainees have been vaccinated. We’re pausing the plan to move forward, as we review force protection protocols. We remain committed to our obligations to keep our troops safe.