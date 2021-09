Pentágono rectifica: ataque en Kabul mató inocentes, no extremistas

WASHINGTON.— Frank McKenzie, jefe del Comando Central de Estados Unidos, reconoce que el ataque con drones que mató el mes pasado a varios civiles en Kabul (Afganistán), "fue un error trágico".

Con dichas declaraciones, el Pentágono se retracta de su defensa como justificación de dicho ataque, luego de que una revisión interna reveló que sólo murieron civiles en la operación, y no un extremista del Estado Islámico como se creyó en un principio. Entre los fallecidos había siete niños.

BREAKING: CENTCOM Commander Gen. Kenneth McKenzie admits Aug. 29th Kabul drone strike believed to be targeting ISIS-K extremists "was a mistake," killing "as many as 10 civilians, including up to seven children." https://t.co/jnI1Ll47SN pic.twitter.com/RSP15lWOJJ