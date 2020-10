Pequeña muere de hambre, sus padres le escondían la comida

La pareja había adoptado a la niña, pero ejercían sobre ella prácticas dañinas como mantener el refrigerador con candado.

MISURI.— Medios internacionales informaron que en Salem, Misuri, EE.UU., se dio un caso de maltrato infantil que terminó con la muerte de una pequeña de tan solo 10 años de edad.

La niña murió de hambre luego de que sus padres adoptivos le escondieran la comida. El deceso de la menor fue reportado tras haber ingresado a un nosocomio de la ciudad porque sufrió un desmayo.

Josie Ann Abney was only 10 when she died. Her adoptive parents have been charged with abuse or neglect of a child. Investigators say it appears Josie starved to death. Salem, Mo residents are coming together tonight to remember her and to draw awareness to child abuse. pic.twitter.com/TPsFqaSqxx