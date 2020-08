Perdieron a su bebé a días de nacido; el hospital no les entregó su cuerpo

MIAMI.- Un matrimonio de Tampa (Florida) acusó a un hospital de la ciudad de haber perdido el cuerpo de su fallecido hijo recién nacido. Reclama una compensación de más de 30,000 dólares por daños y perjuicios.

De acuerdo con medios locales, Kathryn y Travis Wilson alegan en una demanda judicial que el hospital St.Joseph's manejó negligentemente el cuerpo de su hijo Jacob, muerto a los tres días de nacer en ese centro, y les causó un estrés emocional "cruel".

Jacob nació el 25 de febrero de este año y tras su muerte por causas no especificadas en la demanda su cuerpo fue llevado a la ciudad de Orlando (Florida) para una autopsia.

Kathryn and Travis Wilson are suing the Tampa hospital after they say the staff lost the body of their son, who died three days after his birth. https://t.co/EZI9Z1Rk1g