Perro atraviesa pared por miedo a los fuegos artificiales (Vídeo)

Familiares del animal han destacado que de haber estado construida la pared de un material más fuerte, seguro hubiera sufrido heridas graves.

XIANGSHUI.— Un perro atravesó la pared de su casa por miedo a los fuegos artificiales. El vídeo que captó el momento del rescate del animal atorado en la pared se ha viralizado y desatado los comentarios.

La grabación se registró el pasado 12 de febrero durante la celebración de la llegada del Año Nuevo chino en la ciudad de Xiangshui, pero hasta ahora el suceso se ha convertido en noticia internacional.

El animal fue rescatado con la ayuda de la policía y su familia, sin embargo, este caso despertó el debate en contra de la pirotecnia (TikTok) ❮ ❯

El miedo lo orilló a romper la pared

De acuerdo con la familia del perro, el animal se asustó mucho con el estruendo de fuegos artificiales y petardos, que en un acto desesperado corrió asustado y atravesó la pared. Pero su huida fracaso pues el canino se quedó atascado.

Tras ver la reacción de su mascota ante el miedo que le generó el ruido de los fuegos artificiales, llamaron a la policía para recibir ayuda.

El perro afortunadamente sólo sufrió heridas leves, pues la pared estaba construida de un material no tan grueso, aunque las autoridades destacaron que no haber sido así, el can hubiera muerto.

¿Qué hacer para calmar a los perros cuando hay fuegos artificiales?

Tras este hecho que despertó la empatía de las autoridades se publicaron algunos consejos para calmar a las mascotas cuando haya pirotecnia:

Intenta que se quede en casa y no lo saques a la calle en pleno espectáculo. Cubre el lugar donde duerme con una manta. Amortigua el ruido con el sonido suave de la música o de la televisión, para que reduzca su ansiedad. Cierra y cubre tus ventanas para que tu mascota no se inquiete por el exceso de ruido. Crea un espacio cómodo para tu perro y diviértelo con sus juguetes antes de que comiencen los fuegos artificiales para que sepa que cuenta con tu apoyo. Intenta que se duerma antes de que comiencen; un truco es que se canse antes para que duerma durante la pirotecnia.

Con información de redes sociales y La Vanguardia.

