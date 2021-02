Perro "cíclope" nació en Filipinas y murió a los pocos minutos

FILIPINAS.- El pasado 6 de febrero se registró el extraño nacimiento de un perro "cíclope" en el municipio de Tangalan, Filipinas.

El animal formó parte de una camada de seis perros, pero fue el único con malformaciones. No tenía nariz, pero sí dos lenguas y un solo ojo. Las fotos, que fueron replicadas por medios filipinos, las compartió su dueña Amie de Martin a través de Facebook, quien intentó hacer lo posible para que el animal viviera, pero sus esfuerzos fueron en vano.

CYCLOPS PUPPY? 👁️



A puppy shocked its owners after it was born with a single eye on the center of its forehead in Tangalan, Aklan on February 6, 2021. (Photos courtesy of Amie de Martin, Boracay News Network) pic.twitter.com/jGeXlHjIZS — The Philippine Star (@PhilippineStar) February 8, 2021

El diario El Clarín publicó que la mujer intentó alimentar al cachorro con un gotero, pero éste no respondió bien y falleció minutos después de su nacimiento.

Owner Amie de Martin said the one-eyed puppy immediately died seconds after its birth at 10PM on Saturday. But the puppy’s mom, Pipay, is healthy.



“Namatay din, wala kasing ilong at bunganga,” De Martin said. pic.twitter.com/oaMa4c4UzE — The Philippine Star (@PhilippineStar) February 8, 2021

A pesar de su corta vida, el perrito fue llamado “Cíclope” y su caso le dio la vuelta al mundo.

¿Qué es la Ciclopía?

Según un estudio publicado en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, la ciclopía es "una anomalía congénita caracterizada por la presencia de un ojo simple. Esta patología suele estar asociada a otras malformaciones faciales graves”.