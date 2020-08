Tras el fuerte aullido del can el presentador Niall Paterson, no dejó pasar la oportunidad de bromear con lo sucedido

REINO UNIDO.— Desde que la pandemia por coronavirus obligo a las personas a llevar el trabajo a casa, muchas situaciones chistosas se han viralizado, sin embargo, cuando este tipo de "accidentes" son protagonizados por personalidades es cuando más trascienden.

En esta ocasión, la doctora Margaret Harris, de Reino Unido, quien es consejera de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo una "interrupción" de la que ahora se comenta en varios medios y redes sociales.

En una entrevista en vivo para Sky News, el perro de la doctora Margaret Harris se hizo presente; esto como era de esperarse provocó las risas rompiendo con la seriedad del momento.

En dicha trasmisión en vivo, la doctora hablaba del impacto de la covid-19 y la probabilidad de que haya una segunda ola del virus, pero de pronto se escuchó un ruido de lo más peculiar.

El ladrido de su perro tomó por sorpresa a Margaret, quien muy profesional continúo con su explicación, aunque no pudo evitar sonrojarse, pues era obvio que su mascota se hizo notar.

Tras finalizar su explicación, el presentador Niall Paterson, no dejó pasar la oportunidad de bromear con la experta diciendo:

La doctora con una tímida sonrisa y en su afán de calmar a su inquieta mascota se inclinó un poco, y de este modo impidió que el perrito se asomara a la cámara, por lo que solo sus fuertes ladridos constataron su presencia.

Para finalizar su entrevista la portavoz de la OMS se limitó a agradecer el tiempo y se despidió:

During an interview with Sky News about the #COVID19 pandemic, Dr Margaret Harris of the @WHO got a surprise a visit from her dog, who wanted to get involved.



For more videos, click here: https://t.co/BcLzcHiPSE pic.twitter.com/60x8xybfWo