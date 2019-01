Perro policía sufre sobredosis tras detectar drogas

Las autoridades de Florida confirmaron que Jake regresó al trabajo y que no sufrió complicaciones mayores por la ingesta accidental de MDMA.

K9 JAKE’S BACK ON THE BEAT: @BrevardSheriff's K9 Deputy Jake is back on duty at Port Canaveral, playing with his handler, Deputy Scott Stewart, and showing no ill effects from a severe reaction that the 3-year-old golden retriever suffered from finding drugs on a passenger. pic.twitter.com/5cdFHlNlEp

— Port Canaveral (@PortCanaveral) January 11, 2019