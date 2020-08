Perros entrenados detectan el Covid-19: aciertan en 10/10 casos

Un grupo de perros entrenados es capaz de detectar a los pacientes con Covid-19 a través de su sudor; con un nivel de efectividad del 100 por ciento.

Este es el resultado de una investigación dirigida por Dominique Grandjean en la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort de Francia, donde un grupo de ocho perros que ya son capaces de detectar explosivos y casos de cáncer de colon, ahora también pueden detectar los casos de Covid-19 aún si estos son asintomáticos.

Cabe destacar que aún se desconoce cómo es que los perros logran identificar estos casos con tal efectividad –aunque algunos su acierto ha sido del 80 al 96 por ciento- debido a que los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos en las muestras de sudor resulta en una mezcla bastante compleja.

Behind the scenes with dogs training to detect COVID-19 – here’s @CatieBeckNBC with the details. pic.twitter.com/qHyoHFbzDa