Pfizer prevé regreso a la "vida normal" en un año por las vacunas

WASHINGTON.- El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó este domingo que en "un año" volverá la "vida normal" tras la pandemia de covid-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse "anualmente" contra la enfermedad.

Así lo indicó Bourla, cuya farmacéutica ha desarrollado junto con BioNTech una de las vacunas que han mostrado eficacia contra la covid-19.

Bourla precisó que eso no significa que no haya nuevas variantes, pero que las vacunas permitirán controlar la propagación del virus.

A su juicio, el escenario "más probable", dado que el virus está "extendido por todo el mundo", es que haya estas nuevas variantes y, por tanto, las personas tendrán que volver a "vacunarse anualmente".

Precisamente, este viernes los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. dieron luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech para los mayores de 65 años y personas en situación de riesgo.

Como consecuencia, esta tercera dosis podría estar disponible para estos grupos, que suponen millones de estadounidenses, en los próximos días.

Actualmente, el 64.6 % de la población estadounidense de más de 12 años se encuentra vacunada con la doble pauta, aunque el ritmo de inoculación se ha ralentizado en los últimos meses, lo que ha elevado la preocupación entre las autoridades sanitarias.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, había defendido que la tercera dosis de Pfizer fuese administrada para el conjunto de la población de mayores de 16 de años, algo que las autoridades sanitarias desestimaron a falta de más datos.

CDC Director Dr. Rochelle Walensky endorses ACIP recommendation for a booster shot of Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine in certain populations & also recommended booster dose for those in high risk occupational/ institutional settings. See full statement. https://t.co/X4HgVB4xJo