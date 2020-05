Piden banderas a media asta para los caídos por Covid-19 en EE.UU.

WASHINGTON.- Líderes demócratas del Congreso solicitaron este jueves al presidente Donald Trump que las banderas de los edificios públicos del país se ondeen a media asta; cuando el número de muertes por Covid-19 en Estados Unidos llegue a 100 mil.

La solicitud se realizó a través de una carta pública por la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

Ensuring Americans are able to vote at home is a crucial step in protecting the health of people in communities across the country. We have a responsibility to ensure our democratic elections do not become a casualty of this crisis. #HeroesAct https://t.co/v7t4LafEkb

Los legisladores señalaron que el lunes 25 de mayo se conmemora el Día de los Caídos en guerra y relacionaron estas pérdidas humanas con la muerte de casi 100 mil estadounidenses; 93 mil 863 al momento, y la mayor cantidad en un país del mundo.

The U.S. now leads the world in the number of confirmed cases of the coronavirus, with more than 1.5M



Another 2.4M workers filed jobless claims in the past week



But instead of debating COVID-related legislation on the floor, Senator McConnell asked to confirm right-wing judges