Piden desalojar zona costera de EE.UU. por la cercanía del huracán Henri

Habitantes desalojaron comunidades costeras y realizaron compras de último minuto en busca de baterías y gasolina a medida que el huracán Henri se acercaba a Long Island y al sur de Nueva Inglaterra, al tiempo que las autoridades solicitaron a millones de personas en la ruta de la tormenta que se preparen para enfrentar lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas.

Debido a su trayectoria, Henri podría tocar tierra el domingo antes del medio día o por la tarde en la larga franja costera, y los avisos de huracán abarcaban desde las cercanías del antiguo puerto ballenero de New Bedford, en Massachusetts, así como las lujosas fincas frente al mar en Los Hamptons, Nueva York, y la isla vacacional de Fire island.

Los vientos intensos y oleaje de las mareas potencialmente peligroso afectarían zonas distantes al este como Cabo Cod y tan distantes al oeste como la costa de Nueva Jersey, según los pronósticos, y las empresas de servicio público advirtieron que las interrupciones del suministro de energía podrían durar al menos una semana o incluso más. Los gobernadores solicitaron a los habitantes mantenerse en casa durante la mayor intensidad de la tormenta.

Rain and wind picking up again near Lavallette, NJ #Henri #HurricaneHenri #Njwx pic.twitter.com/pLEOBH2hyl