Piden “no mirar para otro lado”

Denuncian el Papa y Antonio Guterres los flagelos de hoy

CIUDAD DEL VATICANO (EFE).— El papa Francisco y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, grabaron un vídeo juntos tras su reunión ayer para denunciar las injusticias y las desigualdades en el mundo, como la falta de soluciones a la crisis climática, las migraciones, los abusos a menores o la persecución religiosa.

En el vídeo, el Sumo Pontífice y Guterres aparecen juntos de pie en la Biblioteca, donde se celebran las audiencias oficiales, y ambos leen un mensaje.

“No podemos, no debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, los cuidados necesarios. No podemos mirar para otro lado ante cualquier tipo de abuso contra los más pequeños”, lee el Papa en español.

Francisco aboga por “combatir todos juntos esta plaga” de los abusos.

En su mensaje, el Sumo Pontífice también pide no cerrar los ojos ante los migrantes que, “por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y, a menudo, van al encuentro de un triste destino”.

También menciona la persecución en varias partes del mundo de distintas confesiones religiosas y asegura que “clama a Dios”.

Francisco añade que es inmoral no solo el uso sino también la posesión de armas nucleares, las cuales tienen una capacidad destructiva tal, que incluso el mero peligro de un accidente representa una oscura amenaza para la humanidad.

El papa Francisco pide potenciar “el multilateralismo, en el papel de las organizaciones internacionales, en la diplomacia como instrumento para la comprensión y el entendimiento, es indispensable para construir un mundo pacífico”.

Asimismo, insta a que los países se comprometan a reducir las emisiones contaminantes y que se escuche “la voz de tantos jóvenes que nos ayudan a tomar conciencia de lo que esta sucediendo hoy en el mundo y nos piden que seamos sembradores de paz y constructores, juntos y no solos, de una civilización más humana y más justa”.

Mensajero

Por su parte, Guterres define al Papa como “mensajero para la esperanza y la humanidad, para reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana”.

“Su clara voz moral brilla, ya sea que esté hablando sobre la difícil situación de los más vulnerables, incluidos refugiados y migrantes, de pobreza y desigualdades, pidiendo desarme, construyendo puentes entre comunidades y, por supuesto, destacando la emergencia climática a través de su encíclica histórica, ‘Laudato Si’”, señala el secretario general de la ONU.

Guterres explica que le entristece ser testigo de que algunas comunidades cristianas no pueden celebrar la Navidad con seguridad porque están siendo perseguidas, “así como los judíos están siendo asesinados en sinagogas y sus lápidas son pintadas con esvásticas y los musulmanes son abatidos a tiros en mezquitas”.

“En estos tiempos turbulentos y difíciles, debemos unirnos por la paz y la armonía”, añade.

Durante la reunión que mantuvieron, se habló del proceso de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la crisis del multilateralismo, particularmente evidente debido a las dificultades de gestionar algunos problemas actuales, como la migración y la trata de personas, el cambio climático y el desarme.

Según el comunicado del Vaticano, la conversación continuó tratando también algunas situaciones de conflicto, inestabilidad social y graves emergencias humanitarias.

