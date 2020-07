Pierde medio dedo tras ser atacado por bacteria come carne

SINGAPUR.— La historia de un hombre de Singapur ha causado asombró, pues perdió medio dedo luego de ser atacado por una bacteria come carne que adquirió mientras lavaba un tipo de mariscos que compró en un mercado.

De acuerdo con medios locales, el hombre se cortó el dedo mientras limpiaba las gambas, sin embargo en ese momento no le dio mayor importancia a la herida.

Pero al día siguiente la zona donde se cortó se le inflamó y oscureció, además de que presentó fiebre.

Debido a la molestia que le generó la herida, acudió al doctor y ahí le dijeron que tenía "fascitis necrosante", una infección usualmente ocasionada por la bacteria estreptococos del grupo A que se propaga rápidamente.

Debido a la urgencia de su caso y al modo en que la bacteria come carne atacó su dedo, el afectado tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en su visita al médico.

Asimismo, los especialistas determinaron necesario amputar parte de la extremidad; de otro modo el hombre podía haber perdido toda la mano e incluso la vida.

Man has part of finger amputated after being pricked while cleaning prawns, infected by flesh-eating bacteria https://t.co/pDGwhgo1hJ pic.twitter.com/RV6B4QimPJ