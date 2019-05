Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportan avistamientos de ovnis

Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron avistamientos de ovnis, desde el verano de 2014 hasta marzo de 2014, en maniobras de entrenamiento desde Virginia hasta Florida.

De acuerdo con un reporte publicado por The New York Times, los militares informaron a sus superiores que los objetos no tenían motores visibles o columnas de escape infrarrojas, pero que podían alcanzar los 30,000 pies y velocidades hipersónicas.

“Esas cosas estarían allí todo el día”, dijo el teniente Ryan Graves, un piloto del Super Hornet F / A-18 que ha estado con la Marina durante 10 años, y que reportó sus avistamientos al Pentágono y al Congreso.

A fines de 2014, un piloto del Super Hornet tuvo una colisión cercana con uno de los objetos, y se presentó un informe oficial de accidente. Algunos de los incidentes fueron grabados en vídeo.

“Wow, ¿qué es eso, hombre?”, exclama uno de los soldados. “¡Míralo volar!”

Nadie en el Departamento de Defensa se atreve a decir que se trata de objetos extraterrestres. Pero los objetos llaman la atención de la Armada, que a principios de este año envió una nueva guía clasificada sobre cómo informar sobre “fenómenos aéreos inexplicables u objetos voladores no identificados”.

Vídeos de ovnis en EE.UU.

Los vídeos grabados por pilotos de la Marina muestran dos encuentros con objetos voladores. Uno fue capturado por la cámara de un avión en la costa de Jacksonville, Florida, el 20 de enero de 2015.

Esa grabación, publicada anteriormente pero con poco contexto, muestra un objeto que se inclina como un trompo que se mueve contra el viento. Un piloto se refiere a una flota de objetos, pero no se publicó ninguna imagen de una flota. El segundo vídeo fue tomado unas semanas más tarde.

Los tenientes Graves y Accoin, junto con los ex oficiales de inteligencia estadounidenses, aparecen en una serie de seis partes en History Channel. “No identificado: dentro de los EE. UU. Investigación ” se emitirá a partir del viernes.- Megamedia