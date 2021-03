Como "plaga bíblica", ratones invaden granjas y casas en Australia

AUSTRALIA.- Las comunidades de Nueva Gales del Sur en Australia sufren la peor plaga de roedores en muchos años, pues miles de ratas invadieron las casas y granjas en medio de la cosecha de cereales.

En redes sociales sorprendieron los vídeos e imágenes de las plagas, que no solo acaban con los cultivos, sino que el olor de sus cadáveres se vuelve insoportable para la gente del lugar.

If you think you’re having a bad day, spare a thought for this little guy. Chewed his way into the bait packet, overindulged on the forbidden fruit, then ringbarked himself on the way out 🐭 #survivalofthefittest #mouseplague pic.twitter.com/FQ7fAHrboB — Cam Searle (@searle_cam) March 18, 2021

The Guardian citó a Naav Singh, dueño de una tienda, que relató lo difícil que es vaciar las trampas llenas de roedores.

In what some locals are calling the worst plague of its kind in decades, mice have been swarming parts of New South Wales, Australia. https://t.co/eETGI2zK9s pic.twitter.com/D2H2MaBUAq — CBC News (@CBCNews) March 19, 2021

“A veces no queremos entrar por la mañana (a la tienda). Apesta, se mueren y es imposible encontrar todos los cadáveres… Algunas noches capturamos más de 400 o 500 (especímenes)”.

Kaza from Dubbo says she has 14 traps at home but that still isn’t enough to curb the mouse infestation. She went to buy more but the store are all sold out. #mouseplague @GuardianAus pic.twitter.com/EawXoD5Zrg — Matilda Boseley (@MatildaBoseley) March 19, 2021

Al menos tres personas acudieron a los hospitales por mordidas de ratones, informó ABC.

Piden ayuda de las autoridades

Por su parte, los granjeros australianos le pidieron a las autoridades que declaren emergencia para hacer frente a la plaga. Los damnificados buscan también recibir apoyo financiero para superar las consecuencias de esta plaga.