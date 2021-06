''Pobre hombre...'': la reina Isabel II compadece al ministro de Sanidad

LONDRES.- La reina Isabel II provocó este miércoles sorpresa en los medios británicos al describir como "pobre hombre" al ministro de Sanidad, Matt Hancock; uno de los principales responsables de la lucha contra la pandemia en el Reino Unido.

Hancock se encuentra en el centro de una agria polémica política en las últimas semanas, luego de que trascendiera un mensaje de texto en el que el primer ministro Boris Johnson; se refiere a él como "jodido inútil", en relación a su manejo por la pandemia de Covid-19.

La soberana británica, de 95 años, celebró este miércoles su primera audiencia en persona con el primer ministro, desde que estalló la crisis sanitaria, en marzo de 2020.

Las cámaras captaron algunas frases de la conversación entre ambos cuando la monarca daba la bienvenida al jefe de Gobierno en el Palacio de Buckingham.

NEW: The Queen holds her first in person weekly audience with the Prime Minister in more than a year. “It’s been 15 months” said Boris Johnson as he saw The Queen 👇 pic.twitter.com/lwlUy53qFk