Polémica oferta de vacaciones con "vacuna incluida" en Dubái

DUBÁI.- El calendario de vacunación de diferentes lugares en el mundo ha causado polémica, sobre todo porque hay personas que se lo saltan. En México, por ejemplo, hay algunos que están optando por viajar a Estados Unidos para ser vacunados. En este contexto se volvió viral la oferta de un club privado británico, Knightsbridge Circle, que ofrece a sus miembros unas vacaciones de lujo en Dubái para ponerse la vacuna.

Nahn nadhhab 'iilaa Dubayin li'anahum lm yuetawa lqahana huna



Traducción: Nos vamos pa Dubái porque aquí nos hicieron conejo 🐇con la vacuna 💉 pic.twitter.com/CDHDWGCuE9 — Don Jediondo (@DonJediondo) January 22, 2021

El Knightsbridge Circle, cuya cuota anual de membresía es de 25 mil libras, es decir 693,937 mil pesos mexicanos, puso a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar unas vacaciones para inmunizarse en Dubái.

¿Qué incluye el paquete?

El paquete incluye un viaje de tres semanas en los Emiratos Árabes Unidos por el precio de 43 mil libras, es decir, 1,193,573 pesos mexicanos. El tiempo prolongado se debe a que calcularon cuánto tomaría conseguir la segunda dosis.

Por su parte, Stuart McNeill, fundador del club, dijo en una entrevista a EFE que estaba orgulloso de su servicio. De acuerdo con McNeill su propuesta está abierta a clientes mayores de 65 años.

Polémica por el programa de vacunación

Este programa fue revelado por el diario británico The Telegraph y luego de que se volvió viral, las críticas no se hicieron esperar. Algunos usuarios argumentaron que se permitía llegar más rápido a la inmunidad del rebaño, mientras que otros cuestionaron que se vacune a millonarios cuando todavía hay personal de salud que no ha recibido la inmunización.

Dubái responde

A pesar de toda la polémica, la oficina de turismo de Dubái aseguró para el medio español El Economista que solo los ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos pueden tener acceso a la vacuna.

