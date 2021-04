Polémico discurso de Alberto Fernández desata la ira del sector salud

BUENOS AIRES.— El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; quedaron enfrentados en veredas opuestas en torno a la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus a partir de las nuevas restricciones decididas por el mandatario en medio de un rebrote de casos.

Rodríguez Larreta, opositor al gobierno, rechazó la “forma inconsulta” con la que el presidente decidió aplicar nuevas medidas por dos semanas. Entre estas destaca la suspensión a partir del lunes de las clases presenciales en los tres niveles educativos.

El alcalde pidió a Fernández que destraben el desacuerdo en un encuentro para "que los chicos estén en las aulas” y anunció que presentará un amparo ante la Corte Suprema contra la medida; que aplica para los centros educativos de la capital y de las populosas localidades cercanas, donde se concentra la explosión de casos de COVID-19.

El alcalde también se mostró en desacuerdo con la ampliación del toque de queda nocturno y del horario de cierre de locales gastronómicos y comerciales, que comenzará a regir el viernes, y consideró que ello obedece a que el gobierno "no cumplió con el plan de vacunación y la cantidad de vacunas con las que se comprometió el año pasado".



A diferencia de Larreta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó las medidas del gobierno nacional. Sostuvo que el 37% de la circulación en ese distrito se genera por la asistencia a las escuelas.

“No puede ser que el virus vaya por ascensor y las medidas por la escalera”, apuntó Kicillof, que pertenece al mismo partido del presidente.

Por otro lado, el presidente también fue duramente criticado; luego de que en su discurso para anunciar las medidas, acusó al sector de salud de "relajarse", lo que ocasionó una nueva ola de contagios en Argentina.

En este sentido, el presidente consideró que al abrir las puertas a otras cirugías, el "sistema de salud también se ha relajado", ocupando de esta manera camas que podrían haber sido prioridad para casos de Covid-19.

En respuesta, enfermeros, doctores y químicos criticaron al presidente y crearon la tendencia: "RelajadosLasPelotas":

COMO NO ME PUEDO RELAJAR EN EL CARIBE, ME RELAJO ACÁ EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS @alferdez #relajadolaspelotas #RelajadosLasPelotas pic.twitter.com/SGODHtGBR6