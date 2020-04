Polémico vídeo de líder japonés

Critican a Shinzo Abe por actuar como aristócrata

TOKIO (AP).— Un mensaje del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, instando a la gente a quedarse en casa ha generado descontento y acusaciones de falta de sensibilidad con la gente que no puede descansar en casa porque las medidas de distanciamiento social del gobierno son voluntarias y no incluyen compensaciones.

Algunas personas reaccionaron al mensaje difundido en Twitter diciendo que el mandatario se comportaba como “un aristócrata”. El vídeo de un minuto mostraba a Abe en su casa acariciando a su perro, leyendo un libro, bebiendo de una taza y utilizando un mando a distancia. El presentador Gen Hoshino aparecía en parte de la grabación, aunque luego dijo que las imágenes donde se le veía tocando la guitarra en casa se habían utilizado sin su permiso.

Abe declaró el estado de emergencia en Tokio y otras seis prefecturas la semana pasada y lo amplió a todo el país el sábado. El líder pidió a la población que trate de quedarse en casa y reduzca sus interacciones sociales hasta en 80%, pero desea que el cierre de negocios no esenciales sea postergado hasta que los efectos de la recomendación de permanecer en casa sean evaluados.

Sin embargo, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, sí pidió a negocios no esenciales como bares con azafatas, cines y escuelas que cerraran hasta el 6 de mayo con algunas excepciones, pero la mayoría de las otras prefecturas no se han sumado a la iniciativa. Saitana, al norte de Tokio, inició ayer los cierres de negocios no esenciales, y su gobernador, Motohiro Ono, dijo que tenía previsto pedir apoyo financiero al gobierno para compensar los cierres.

Muchas compañías japonesas están tardando en adoptar el trabajo a distancia y mucha gente sigue desplazándose a diario para trabajar.

Japón confirmó 7,255 casos de coronavirus y 114 muertes, de acuerdo con las cifras dadas a conocer el lunes.

El virus causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los pacientes, que se recuperan en unas pocas semanas. Pero puede matar o causar complicaciones graves como la neumonía a algunas personas, como ancianos o gente con problemas médicos previos.

En otros acontecimientos en la región Asia-Pacífico en torno al Covid-19:

El principal experto en enfermedades infecciosas de Corea del Sur indicó que el número de pacientes que dieron positivo en el nuevo coronavirus por segunda vez tras haber sido dados de alta aumentó a 116. Jeong Eun-kyeong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país, indicó ayer que hasta ahora no ha habido ninguna transmisión confirmada de pacientes que dieron positivo por segunda ocasión.

Por otra parte, el primer ministro de Paquistán, Imran Khan, pidió a los países ricos e instituciones financieras internacionales que ofrezcan un plan de reducción de deuda para los países pobres cuyas economías han sido devastadas en la batalla contra el coronavirus. Paquistán tiene 5,374 casos confirmados de coronavirus y 93 decesos, pero el proceso de pruebas ha sido lento.

Las autoridades de Sri Lanka anunciaron que las escuelas reabrirán sus puertas el 11 de mayo, mientras que las universidades retomarán sus actividades gradualmente a partir del 4 de mayo. El país registra 210 casos confirmados y siete fallecimientos.

