El incidente en Ubisoft fue falsa alarma, asegura policía canadiense

Autoridades canadiense llevaron al cabo un operativo en las inmediaciones del edificio de la compañía de videojuegos Ubisoft para evacuar el edificio.

TORONTO.— La policía canadiense aclaró que no se ha producido ningún secuestro masivo en la compañía de videojuegos Ubisoft, y que la espectacular operación realizada en la sede en Montreal fue una falsa alarma.

Officers have been sent to the location following a 911 call. Specialized #SPVM officers are on site inspecting the premises. There are no injuries reported. https://t.co/omrH0sYHbQ — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Fuentes policiales confirmaron a CBC, que la operación en la que participaron unidades tácticas de las fuerzas de seguridad, fue una falsa alarma causada por una llamada al teléfono de emergencia 911.

También se informó que la policía de la ciudad de Montreal, Canadá, realizó un operativo en Ubisoft para evacuar el edificio, el cual está siendo inspeccionando.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

En vídeos que circulan en redes sociales, se puede ver a varias personas escoltadas por la policía a las afueras de la sede de la compañía de videojuegos. Asimismo, no se han reportado heridos.

Medios locales reportan que dentro del edificio alegan que esta aparente situación de rehenes fue una falsa alarma tras una llamada al 911 que hasta ahora se desconoce quien la hizo.- Con información de EFE y redes sociales.

BREAKING: Alleged hostages exited the building.



Sources from inside the building allege this apparent hostage situation was a false alert.



On the ground for @WestphalianNews #ubisoft #Montreal pic.twitter.com/RKWqBPMwvU — Marie O (@TheMarieOakes) November 13, 2020

