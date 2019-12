Policía da golpiza a niño de 11 años en EE.UU; vídeo lo delató

ESTADOS UNIDOS.- Una cámara captó en vídeo el momento en que un policía del condado de Vance en Carolina del Norte golpea brutalmente a un niño de 11 años de edad, que camina con él por los pasillos de una secundaria del lugar.

En las imágenes se ve al policía que camina junto al niño, luego el oficial carga al menor para luego dejarlo caer de espaldas, incluso lo patea.

LET BE CLEAR.



This officer MUST be fired by the end of the day TODAY.

He should then be ARRESTED immediately for felony assault of a child.



This child is 11 years old.

Vance County Sheriff's Office, North Carolina

Email: cbrame@vancecounty.org

Call: (252) 738-2200 @shaunking pic.twitter.com/Y9ENAJY9hL