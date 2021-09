Policía de Filadelfia ofrece recompensa por homicidas de aficionado águila

La Policía de Filadelfia, EE.UU. ofreció una recompensa de 20 mil dólares y además difundió un vídeo para hallar a los agresores de una persona que falleció luego de un incidente en el restaurante Pat's King of Steaks.

Como informó Grupo Megamedia, después del partido entre el Philadelphia Union y el América, en las semifinales de la Concachampions, un hombre de 28 años murió tras ser brutalmente golpeado por aficionados de las Águilas.

En la grabación que proporcionaron las autoridades de Filadelfia se aprecian las imágenes del momento en el que Isidro Cortés y sus dos acompañantes, quienes también eran aficionados del América, son violentamente agredidos.

Eran aproximadamente siete hombres y una mujer con una playera del Philadelphia Union, los sujetos se encontraban comiendo y bebiendo en el restaurante.

Minutos más tarde, cerca de la 1 de la mañana del 16 de septiembre fue cuando sucedió la agresión.

Wanted: Suspects for Homicide in the 3rd District [VIDEO] https://t.co/Xj6Lpg0X4L pic.twitter.com/xQvZU1mhGj