Policía detiene a supremacista blanco con armas cerca del Capitolio

La Policía arrestó este lunes a un hombre que tenía una bayoneta, un machete y varios cuchillos en su camioneta, estacionada cerca de la sede del Partido Demócrata y a pocos metros del Capitolio de EE.UU.

El vehículo del detenido tenía pintados en el exterior una esvástica y varios símbolos supremacistas blancos, informó la Policía del Capitolio en un comunicado.

La camioneta no tenía matrícula y, en su lugar, había una placa con la bandera estadounidense.

El aspecto del vehículo llamó la atención de una patrulla policial que vigilaba los alrededores del Capitolio de EE.UU. en la noche del domingo al lunes 13 de septiembre.

Cuando los agentes inspeccionaron la camioneta encontraron una bayoneta y un machete, armas que son ilegales en el Distrito de Columbia, donde se ubica la capital estadounidense.

