Policía dispara a jugadores en pleno partido de fútbol (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el fútbol la violencia se salió de contexto en un juego del campeonato regional de Sur-Mato-Grossense, en medio de una fresca, la policía le disparó a los jugadores. En el juego del Aquidauanense y Águia Negra todo se salió de control cuando un jugador del Aguia fue expulsado.

Cuando el jugador salió del campo comenzó una bronca entre los integrantes de la banca, tan fuerte estuvo la discusión que la policía que se encontraba en el estadio comenzó a perseguir a los jugadores. Sonó un disparo y un jugador cayó al césped, aunque se confirmó que nadie salió herido.

PM dá tiro e persegue jogador dentro de campo durante partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense de futebol profissional.



O jogo era entre Aquidauanense x Águia Negra, atuais campeão e vice do campeonato do MS.



