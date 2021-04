Policía inglesa desmantela grupos en Instagram que alentaban al suicidio

La Policía de Reino Unido desmanteló grupos de redes sociales que involucran a chicas adolescentes y que llevaron a "crisis suicidas" y "autolesiones graves", según revela BBC News.

Doce niñas, de entre 12 y 16 años y de todo el sur de Inglaterra, formaban parte de un grupo de chat de Instagram cuyo nombre hace referencia al suicidio.

Al suicidio se llega por depresión profunda, apatía, ausencia de metas y carencia de redes de apoyo. Las familias que fortalecen la autoestima de sus hijos y que, comparten y dialogan, previenen ideas suicidas en ellos. Invito a leer una columna reciente: https://t.co/PGy15SPvDk — JULIAN DE ZUBIRIA (@juliandezubiria) September 21, 2019

Indagan en la red

El grupo se descubrió cuando tres de las niñas desaparecieron y fueron encontradas gravemente enfermas en Londres.

Según la BBC, Instagram dice que no encontró contenido relacionado con suicidios o autolesiones en el grupo, aunque según el informe policial, "la influencia de igual a igual aumentó la ideación suicida entre las niñas involucradas hasta el punto de que varios escalaron a crisis suicidas y autolesiones graves".

Halladas graves

El grupo llegó al conocimiento de la Policía cuando tres de las niñas, que fueron reportadas como desaparecidas, viajaron en tren para reunirse en Londres.

Se hallaron gravemente enfermas en una calle y trasladadas en ambulancia al hospital para recibir tratamiento de emergencia.

Se conocen en línea

Una de las niñas mencionó que se conocieron en línea y discutieron el suicidio, según el informe que se publicó el 25 de marzo.

Luego, la policía examinó los dispositivos digitales para identificar el nombre del grupo en línea y sus otros miembros.

Atención social

Siete de las 12 niñas se habían autolesionado antes de ser localizadas por la Policía.

Los servicios de atención social infantil de siete autoridades locales diferentes han participado en la protección de las niñas identificadas como miembros del grupo.

Police uncover teenage girl ‘suicide’ Instagram group https://t.co/6NE7LwRMso — BBC News (UK) (@BBCNews) April 3, 2021

Hilo en redes

Según BBC News, algunas de los niñas se habían conocido en otras plataformas de redes sociales, pero eran parte de un grupo cerrado de Instagram, un hilo de mensajes directos, cuyo título mencionaba explícitamente las palabras "suicidio" y "desaparecida".

Facebook, propietaria de Instagram, no niega a la BBC que el nombre del grupo cerrado haga referencia a "suicidio" pero dice que no ha sido eliminado de la plataforma porque el contenido de los mensajes no infringe sus reglas.