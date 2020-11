Gracias a la rapidez con la que el vehículo de lujo pudo recorrer una larga distancia, las autoridades llegaron a tiempo con un riñón.

ITALIA.— La policía italiana hizo una gran inversión que ahora ve remunerada. Un Lamborghini Huracán que se adquirió ayudó a salvarle la vida a una persona, quien necesitaba con urgencia un riñón.

Debido a la potencia del automóvil se pudo trasladar el órgano de manera urgente al hospital en donde estaba la persona. El impresionante recorrido quedó grabado en vídeo.

El Lamborghini Huracán es parte de la flotilla de la Policía Nacional de Italia -Polizia di Stato- que demostró lo importante que puede resultar tener un súper auto como patrulla.

Ante un llamado de emergencia, la policía en su Lamborghini Huracán traslado con urgencia el órgano que había sido donado por el hospital civil de Padua, en el norte de Italia, para ser trasplantado a un paciente internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW