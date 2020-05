Policía rescata a hombre que intentó tirarse del puente de Brooklyn

NUEVA YORK.- La Policía de Nueva York rescató este viernes a un hombre que se subió a lo alto del conocido puente de Brooklyn y amenazaba con saltar para quitarse la vida.

Las autoridades cortaron el tráfico en esta gran arteria que conecta Manhattan y Brooklyn y desplegaron un gran operativo para tratar de salvar al hombre.

En fotografías difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a través de las redes sociales puede verse al individuo en lo alto del puente, junto a una de las banderas de Estados Unidos que lo coronan, rodeado de varios agentes que tratan de hablar con él.

#HappeningNow #ESU safely placed the despondent male into custody & will be removing him to a local hospital for evaluation. #ESU members are highly trained & are always prepared to resolve any conflict.

