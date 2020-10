Policía se arriesga y evita el suicidio de un joven

Los agentes de policía no solo tienen que combatir el crimen, sino también, obviamente, proteger a los ciudadanos.

Es lo que hizo un policía de Atlantic City, Estados Unidos, que previno un suicidio y no dudó en mostrar su lado más humano.

Cuando el agente llegó se encontró a un hombre en la cornisa de un edificio destinado a aparcamiento de coches.

Eric Knuttel, el nombre del agente, que está asignado a la unidad de negociación de crisis, mantuvo una conversación de 10 minutos con el suicida, pero de repente, el joven se puso nervioso e intentó precipitarse.

Officers Pull Suicidal Man from Ledge of Parking Garage - More info: https://t.co/yV6X6vkVAn @NJPBA24 pic.twitter.com/QmATY6ki4Y