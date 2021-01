Policías castigan con lagartijas a turistas sin cubrebocas en Indonesia

BALI.- Las autoridades de Bali adoptaron una medida para sancionar a los turistas que no usan cubrebocas. Aunque ya se aplican multas, ahora la policía de la isla de Indonesia decidió poner otro tipo de sanción, obligan a los infractores a hacer lagartijas.

Tourists in Bali forced to do push-ups - the punishment for not wearing a face mask pic.twitter.com/7BqUBmC1Wl — Tourism Review (@Tourism_Review) January 21, 2021

Así, a los turistas que afirman no tener dinero los ponen a hacer flexiones. Si tienen cubrebocas pero no les cubre la nariz la cuota son quince lagartijas, pero si no tienen ningún tipo de protección son 50.

Indonesia es uno de los países del mundo más castigados por el coronavirus, con 977,474 positivos por coronavirus confirmados y 27,664 muertes registradas, según los datos de la Universidad John Hopkins.