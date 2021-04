Nuevo episodio de violencia policial en Estados Unidos.

Este fin de semana se difundieron las imágenes de la cámara subjetiva de un agente de policía Windsor, Virginia, en la que se ve la detención de un hombre de raza negra que no llevaba matrícula trasera en su coche.

Tal y como recoge TMZ y replicó 20minutos.es, el teniente Caron Nazario, que además es de origen latino, conducía su coche de tipo SUV cuando lo vio la policía, que lo hizo detenerse en una gasolinera.

El agente de la cámara y su compañero encañonan a Nazario, que alza las manos. Los policías le exigen que salga del coche, a lo que el joven dice: "Sinceramente, tengo miedo de salir". El policía le responde: "¡Deberías!".

El joven trata de hacer entender a los agentes que no ha hecho nada malo, pero el policía se va poniendo cada vez más nervioso mientras exige una y otra vez que el joven salga del coche.

Finalmente pierde la paciencia y rocía con spray de pimienta hasta cuatro veces el rostro del teniente.

Finalmente, Nazario sale del coche, le exigen que se tire al suelo y lo esposan, con amenazas de otros cargos como obstrucción a la justicia e incluso asalto a un policía.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre, pero es ahora cuando el Departamento de Policía de Windsor hizo públicas las imágenes, debido a la denuncia presentada por Nazario, alegando que se vulneraron sus derechos fundamentales.

