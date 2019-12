Policías de India matan a 4 por abuso y asesinato; no esperaron el juicio

NUEVA DELHI.- La policía de la India mató a tiros a los cuatro hombres que presuntamente abusaron y asesinaron a una joven veterinaria en la India hace diez días. La matanza ocurrió en el mismo lugar en el que hallaron el cadáver de la víctima, una acción que causó reacciones de celebración y alarma en el país.

Esta madrugada, la policía llevó a los acusados al lugar donde se cometió el crimen, en una zona apartada de la ciudad de Hyderabad, como parte del proceso de investigación cuando, según la versión policial, los responsables intentaron escapar y les dispararon.

“Basándonos en su confesión, vinimos a este lugar para recuperar el teléfono móvil de la víctima y otros objetos”, dijo en una rueda de prensa el comisionado de Policía de Hyderabad, V.C. Sajjanar.

Hyderabad: Locals had showered rose petals on Police personnel at the spot where accused in the rape and murder of the woman veterinarian were killed in an encounter earlier today pic.twitter.com/66pOxK1C2b