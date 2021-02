Policías rocían gas pimienta a una niña: difunden vídeo ''más perturbador''

Una niña afroamericana de nueve años fue esposada y parcialmente subida al asiento trasero de un auto de policía. Estaba desconsolada. Pedía la presencia de su padre, mientras varios policías blancos forcejaron con ella . Ella suplicó.

“Esta es tu última oportunidad”, le advirtió uno. “De lo contrario, rociaremos gas lacrimógeno en tu globo ocular”. Menos de 90 segundos después, la niña fue rociada y gritaba: “Por favor, ¡limpien mis ojos! Limpien mis ojos, ¡por favor!”.

Como informamos, el caso ocurrió el pasado 29 de enero en Rochester, Nueva York. Sin embargo, ayer jueves se dieron a conocer nuevos detalles, luego de difundirse una grabación de hora y media con la recopilación de las imágenes de las cámaras policiacas. Esta versión ofrece más detalles que la de 11 minutos que se difundió el mes pasado poco después del hecho.

Las declaraciones de los policías de Rochester a una niña

El hecho inició como un reporte de “problema familiar” en Rochester, Nueva York. Las imágenes recientemente publicadas muestran a varios de los nueve oficiales que finalmente respondieron a la escena amenazando repetidamente a la niña mientras luchan por meterla completamente en la parte trasera de un automóvil policial. Claramente está angustiada y grita que quiere a su padre.

“Escúchame, te rociarán si no entras”, dice un oficial.

"Sube al coche", llega otro comando. "Ya terminé de decírtelo".

“Te voy a aplicar gas pimienta, y no quiero”, dice un oficial. "Así que siéntate".

"Por favor, no", dice la niña.

“Ésta es su última oportunidad, o el gas pimienta le entrará en los ojos”, dice un oficial.

Una mujer oficial intenta persuadir a la niña para que entre hasta el final del auto.

Pronto, se puede escuchar a un oficial y luego a un segundo decir: "Solo rocíalo". Segundos después, uno de ellos lo hace y luego cierra la puerta mientras la niña grita: "Me sangra el ojo".

A continuación, la mujer oficial se sienta en la parte delantera del automóvil y le dice a la niña: "Lo hiciste tú misma".

“Me están quemando los ojos”, dice la niña.

“Ese es el objetivo del gas pimienta”, dice el oficial.

La niña pregunta varias veces cuándo vendrá la ambulancia a limpiarle el spray de pimienta de los ojos y ruega que le quiten las esposas mientras el líquido le entra en la boca.

"Si asoma la cabeza hacia la ventana, el aire frío se sentirá bien", le dice un oficial mientras la espera se prolonga.

"Está ardiendo demasiado", dice ella.

El Democrat and Chronicle , un periódico de Rochester, estimó que una ambulancia tardó unos 15 minutos en llegar después de que rociaron con gas pimienta a la niña y que pasaron 23 minutos antes de que le quitaran las esposas que le habían puesto.

En las imágenes, después de que llega la ambulancia, un oficial intenta consolar a la niña. "Sé que no lo parece en este momento, pero no estás en problemas ahora", le dijo.

El vídeo recientemente publicado, que está extraído de las cámaras corporales de varios oficiales y que borra el rostro de la niña y omite cualquier comentario que la identificaría a ella o a su familia, captura mucho más de los eventos antes y después del gas pimienta.

El nuevo vídeo comienza con un oficial que recibe la queja de una mujer sobre que su novio se fue en su camioneta. La mujer dice que el hombre es abusivo y que ella está embarazada. En algún momento, también dice que su hija tiene tendencias suicidas y ha amenazado con hacerle daño.

Alcaldesa difunde los vídeos por transparencia

Al publicar las imágenes, la alcaldesa de Nueva York, Lovely Warren, dijo que los funcionarios de la ciudad estaban "comprometidos con ser transparentes y compartir toda la información y los vídeos relacionados con este incidente". "Comparto la indignación de nuestra comunidad por el trato a esta niña”, dijo la edil Warren en declaraciones difundidas por The New York Times".

El gobernador Andrew M. Cuomo describió las imágenes publicadas el jueves como "aún más impactantes e inquietantes" que la versión anterior. El incidente, dijo Cuomo, fue "sintomático de un problema más amplio: la relación entre la policía y las comunidades está dañada y debe arreglarse".

Willie Lightfoot, vicepresidente del Concejo Municipal de Rochester, dijo que estaba "enojado" por lo que mostraban las imágenes y que los oficiales involucrados en el incidente no deberían vigilar las calles de la ciudad. Uno fue suspendido y dos fueron puestos en licencia.

Policía de EE.UU. rocía gas pimienta a una niña esposada



Policías de Rochester (Nueva York, EE.UU.) rociaron con gas pimienta a una niña de 9 años que "tenía tendencias suicidas" y "quería matar a su madre" pic.twitter.com/TYmPgWBPox — RT en Español (@ActualidadRT) February 1, 2021

La familia demandará: "La falta de humanidad es asombrosa"

Donald Thompson, abogado de la familia de la niña, dijo que el nuevo vídeo era "mucho más perturbador" que las imágenes anteriores. “La falta de humanidad es asombrosa”, dijo. El especialista le dijo a CBS News que van a "demandar por un cambio".

La madre de la niña de nueve años, Elba Pope, dijo a The Associated Press que no cree que los policías blancos vieran a su hija de la misma manera en que verían a un menor blanco.

"Si esto hubiera tenido lugar en un suburbio predominantemente blanco, las mismas acciones por parte del niño ... esto nunca habría sucedido", dijo también Don Thompson.