Pompeo nombra a republicano para atender crisis de Venezuela

WASHINGTON.— El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, nombró al exfuncionario republicano de línea dura, Elliot Abrams, para que se encargue de la política de Estados Unidos hacia Venezuela.

Abrams was one of the architects of the U.S. invasion of Panama to remove Manuel Noriega in 1989. Maduro frequently cites "Operation Just Cause" as the mold the US is following to oust him. US denies it is coup-mongering. https://t.co/NEnOPuJm0l

