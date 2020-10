Por accidente, madre atropella y mata a su hija de tres años en EE.UU.

ESTADOS UNIDOS.- Lina, una niña de tres años, murió en un parque de Luzerne, Pensilvania, luego de que su madre la atropelló accidentalmente mientras festejaban un cumpleaños.

De acuerdo con el medio Wnep, la menor corrió hacia el estacionamiento en el momento que vio llegar a su madre, quien no la vio y la atropelló.

La mujer no se había dado cuenta de que la pequeña estaba detrás del vehículo y la niña sufrió un fuerte golpe en la cabeza. A pesar de que la trasladaron de urgencia al Hospital General Wikes Barre, los doctores no pudieron nada para salvarle la vida.

A Luzerne County family gathered Sunday together to celebrate the life Cathalina, 3, who went by "Lina" after a birthday party turned tragic in Luzerne County Saturday. https://t.co/b7ClVKFKWD