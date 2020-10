Por celos, recién casado asesina a golpes a su esposa en plena boda

La novia fallecida conoció al presunto agresor mientras él estaba en prisión. Pensó que una vez casados, podría ayudar a reformarlo.

RUSIA.— Un caso insólito fue el que se dio a conocer en Rusia, cuando una pareja celebraba su boda y en plena ceremonia la novia fue golpeada hasta la muerte por su recién esposo.

El hombre fue detenido por la policía el mismo día que se realizó la boda en la aldea siberiana de Prokudskoye, en Rusia.

Por celos la golpeó hasta matarla

Stepan Dolgikh, de 33 años, matado a golpes a su esposa Oksana Poludentseva, de 36 años mientras se celebraban su enlace matrimonial.

De acuerdo con los testigos, el novio se puso ‘celoso’ de un invitado. Asimismo, declararon que el recién casado consideró que el comportamiento de su mujer no era el ideal.

Es por ello que el hombre guiado por los celos comenzó a golpear a Oksana hasta dejarla sin vida. El sujeto además estaba en estado de ebriedad.

Un investigador del caso, Kirill Petrushina, informó a los medios locales que, “comenzó a golpearla y patearla afuera de la casa”. Continuó atacándola dentro de la casa:

“La agarró por el pelo, la golpeó y empujó hacia la calle, donde también siguió golpeándola en la cabeza y el cuerpo’ declaró el investigador.

Cuando el novio notó que la había matado, la arrojó a un barranco cercano.

Los invitados aseguraron ser testigos de toda la agresión de Dolgikh hacía su esposa, pero no se atrevieron a intervenir por miedo a ser atacados. Pero luego de darse cuenta que la novia desapareció llamaron a la policía.

Aceptó no estar en estado inconveniente y celoso

El recién casado fue detenido por la policía, ahí confesando que lo hizo porque se encontraba alcoholizado y por los celos que sintió.

Aseguró que no pudo contenerse y por eso terminó agredió a su pareja hasta matarla.

Creyó que podía cambiarlo

Oksana Poludentseva conoció a Dolgikh mientras él estaba en prisión, se enamoró de él y pensó que una vez casados, podría ayudar a reformarlo.

El presunto asesino lleva dos meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación, sin embargo, él ya tenía condenas previas por asesinato y robo.- Con información de Daily Mail

