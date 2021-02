Un hombre suplica que le compren un muñeco que tejió su esposa y que desafortunadamente se parece un "Chucky".

EE.UU.— Un hombre se ha hecho viral, luego de una publicación en la que pide ayuda para deshacerse de unos muñecos que tejió su esposa, pues ya no quiere verlos en su casa debido a que “son como Chucky”.

La mujer tejió los muñecos para vender y así poder recaudar fondos para la caridad, sin embargo, el resultado final de su manualidad no fue el esperado, por ello, el hombre está desesperado por venderlos.

A través de Twitter, el hombre identificado como Rowan Battley decidió ayudar a su esposa a vender unos peculiares muñecos tejidos.

Para que estos puedan ser vendidos más pronto, colocó una foto de las figuras tejidas y una súplica, pues sabía que deshacerse de ellas no sería nada fácil.

My wife Lola will be selling her crocheted dolls in the precinct this Saturday, all proceeds to the drop-in-centre. For God's sake buy one, she's made 600 of the bloody things. They're all over the house. Every time I open the airing cupboard it's like being attacked by Chucky. pic.twitter.com/Qi4iB0uBS5