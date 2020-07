Por no usar cubrebocas es obligada a bajar de un avión (Vídeo)

Lo que más ha causado comentarios es la reacción del resto de los pasajeros, quienes celebraron lo hecho por la aerolínea

EE.UU.— La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a confirmado que el uso de cubrebocas resulta imprescindible para contener la propagación del coronavirus y a su vez la enfermedad de Covid-19.

Sin embargo, en todas partes del mundo sigue habiendo personas que se resisten a seguir la medida de seguridad implementada. Tal es el caso de una mujer que fue expulsada de un avión en Estados Unidos, por el simple hecho de que no usaba cubrebocas.

Con un vídeo que se ha vuelto viral es como se dio a conocer que el pasado 21 de julio en un vuelo regional de la aerolínea American Airlines, una mujer fue bajada del avión por no cumplir con la medida de salud obligatoria, es decir, usar la mascarilla al abordar una de sus aeronaves.

Con el fin de evitar mayores contagios de coronavirus, el capitán del vuelo le pide a la mujer bajar del avión; en el vídeo compartido en redes se ve como La mujer recoge con molestia sus maletas, camina por el pasillo y se dispone a salir.

Mientras la mujer que no tenía cubrebocas toma sus cosas, se puede escuchar a los demás pasajeros celebrar con aplausos que hayan expulsado a la mujer.

Karen kicked off flight she because she refused to wear a mask. Entire plane applauds pic.twitter.com/oJH7PyEMog