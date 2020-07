¿Por qué es ofensivo decirle “Karen” a mujeres blancas en EE.UU.?

EE.UU.— Desde hace unos meses, en Estados Unidos se ha convertido en algo común nombrar a algunas mujeres con el nombre de "Karen".

Sin embargo, esto podría resultar ofensivo, ya que es una referencia a mujeres racistas y con actitudes violentas y/o groseras hacía otras personas.

Karen at Costco in Fl Florida don't want to put on a mask. She said she is a doctor. Maybe from Trump university. What is going on in Florida? Another no mask Costco. #kensgonewild #karensgonewild #karen pic.twitter.com/Fm3Y3GmVNh

A través de varios videos virales en EE.UU., es como el término "Karen" empezó a cobrar relevancia, ya que en todos ellos se podía ver a mujeres de tez blanca, de entre 40 y 60 años realizando actos racistas y violentos hacía personas de minorías étnicas.

Aunque también se ha dicho que el uso de “Karen” proviene del foro de discusión Reddit, donde un hombre habló mal de su exesposa que se llamaba Karen.

Asimismo, el uso de este nombre tampoco es casualidad, pues en Estados Unidos, el nombre de Karen resultó muy popular entre las mujeres nacidas en el periodo que comprende los años 1951 y 1968.

Sin embargo, en México, ese nombre equivaldría a la etiqueta que le colocamos a cualquier mujer que realiza un escándalo, sin aparente justificación y agreda a otros, es decir, las “ladies”.

En redes sociales, el popular termino ha generado el debate, ya que algunos consideran que es una forma ingeniosa de exponer a las mujeres que agreden a otras personas solo por sentirse superiores.

Pero otros opinan que la etiqueta "Karen" se trata de una discriminación contra las mujeres blancas que no debería ser fomentada.

Algunos medios norteamericanos señalan a Amy Cooper como la mujer que dio origen a las "Karens".

En aquella ocasión, la mujer acusó falsamente a un hombre negro de amenazar su vida, luego de que la filmara por no poner una correa a su perro.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm