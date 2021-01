Por qué GameStop sacudió a Wall Street y otras respuestas al fenómeno

NUEVA YORK.— No eres sólo tú. Lo que está sucediendo con las acciones de la cadena minorista de videojuegos GameStop no tiene sentido para mucha gente.

La compañía pasaba por apuros graves, pero sus acciones subieron al cielo en apenas unos días, de una forma lo suficientemente salvaje como para preocupar a mucha gente de la élite financiera y política, desde los inversionistas profesionales en Wall Street hasta los pasillos de las autoridades reguladoras y la Casa Blanca en Washington.

Todo esto generó preguntas serias sobre si el mercado de valores está frente a una burbuja peligrosa y si se debe permitir que una nueva generación de pequeños inversionistas aproveche al máximo todas las herramientas disponibles en sus teléfonos.

Estas son algunas preguntas y respuestas del fenómeno bursátil:

Después de venderse en unos 18 dólares (370 pesos mexicanos) hace tres viernes, la acción de GameStop se duplicó en cuatro días y siguió subiendo, cada vez más alto, antes de casi duplicarse el martes y luego más del doble nuevamente el miércoles a 347 (7,143 pesos). El jueves cerró en 325 dólares (6,690 pesos).

Sigue en problemas y tratando de sobrevivir. GameStop, con sede en Grapevine, Texas, vende videojuegos en más de 5,000 tiendas y la pandemia ha mantenido alejados a los clientes.

Más preocupante es el cambio a largo plazo de sus clientes, que se alejan cada vez más de las tiendas físicas y compran juegos cada vez más en línea.

Sin embargo, hay cierto entusiasmo después de que la compañía dijera a principios de mes que un cofundador de Chewy —una tienda en línea de artículos para mascotas— se unía a su junta directiva.

