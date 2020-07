''¿Por qué no hablan de México?'', dice Trump sobre la crisis de Covid-19

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump pidió en una entrevista que los medios se fijen más en la situación del Covid-19 en México que en la de Estados Unidos.

Además, el mandatario insistió en que el tiempo le dará la razón y la enfermedad del nuevo coronavirus "desaparecerá".

Trump volvió a minimizar el impacto del Covid-19 en Estados Unidos, el país con más contagios y muertes por la enfermedad, con más de 3.7 millones de casos y más de 140,000 fallecimientos.

"Es lo que hay (…). No se trata solo de este país, está pasando en muchos países, pero no hablan de ello en las noticias", señaló Trump en entrevista con la cadena Fox News.

"No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes", añadió.

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", añadió.