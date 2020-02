¿Por qué no te quedaste en México? Racismo se desata en escuela (vídeo)

DETROIT.- Una reunión escolar para tratar el racismo entre estudiantes de una secundaria en Detroit, Estados Unidos, se salió del control luego de que un padre estadounidense le preguntara a uno latino: “¿Por qué no te quedaste en México?”

Adrián Iraola, quien nació en Ciudad de México, respondió que este es el mejor país del mundo y compartió cómo a su hijo le han afectado los comentarios de sus compañeros.

WATCH: ‘Why didn’t you stay in Mexico?’



Audience gasps as a racist interrupts a Latino man talking about the racism his son experiences at a Diversity and inclusion school meeting in Michigan. pic.twitter.com/PDCEVg1t16