Por qué se dice que Dietmar Hopp podría tener la cura para el coronavirus

ALEMANIA.— El nombre de Dietmar Hopp, principal inversor del equipo Hoffenheim, ha sonado mucho últimamente y no por el desprecio de los fanáticos del fútbol alemán.

Más bien, por ser el posible dueño de la cura contra con COVID- 19 o mejor conocido como coronavirus.

Una de sus empresas conocida como CureVac, está trabajando en una vacuna para erradicar la pandemia (COVID- 19).

Según reportes de la prensa local, se informó que la compañía biofarmacéutica con sede en Tubinga, CureVac, estaría en las últimas fases de una vacuna contra el coronavirus.

La cual tiene como principal función erradicar por completo el padecimiento.

Dada la siguiente información también se reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba interesado en comprarla exclusivamente para su país.

Pero el ministro federal de Economía de Alemania, Peter Altmaier, se encargó de desmentir dicha información.

Además se ha aclarado que Dietmar Hopp no estaría interesado en poner a la venta la cura contra el coronavirus.

Según el New York Times el empresario quiere que la vacuna “no solo ayude a la gente de su región sino también a lo largo y ancho del mundo”.

Dietmar #Hopp:



"If we're successful in developing an effective vaccine to combat the #CoronaVirus in the near future, this should reach, protect and help people not only regionally but worldwide as a show of solidarity." pic.twitter.com/FcnENtNc8l