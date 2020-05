¿Por qué una cabra y una papaya "dieron positivo" al Covid-19 en Tanzania?

TANZANIA.- El presidente John Magufuli ordenó el despido del jefe del Laboratorio Nacional de Salud, Nyambura Moreni, luego de que un estudio puso en evidencia la falta de efectividad de las pruebas para detectar el Covid-19.

Coronavirus test kits used in Tanzania were dismissed as faulty by President John Magufuli on Sunday, because he said they had returned positive results on samples taken from a goat and a pawpaw. https://t.co/9fOtCCV0gn pic.twitter.com/IebsRPqyhe