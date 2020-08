Por riesgo de Covid liberan a abusador; asesina a su víctima

Lo liberaron para evitar que adquiera el coronavirus, pero aprovecho su libertad para asesinar a la joven que lo denunció

VIRGINIA.— En el estado de Virginia, EE.UU., la terrible noticia de un acosador identificado como Ibrahim E. Bouaichi ha causado la indignación, ya que fue liberado ante el riesgo de contraer coronavirus (Covid-19), por lo que el hombre aprovechó para matar a su denunciante.

Ibrahim E. fue encarcelado luego de ser acusado de violación en contra de una joven venezolana.

A VA rape suspect, Ibrahim E. Bouaichi, released from jail cuz of concerns regarding #C19, killed the woman who had accused him!



