Por segunda vez en seis años, “Andrea” abre la temporada de huracanes

Por segunda vez en seis años, una tormenta “Andrea” abrió la temporada de huracanes en el Atlántico.

Hace seis años, “Andrea” se formó en junio, el primer mes de período oficial de huracanes en la cuenca atlántica, y fue la primera tormenta tropical de la temporada.

Hoy lunes “Andrea” abrió la temporada ciclónica, pero como una tormenta subtropical, según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

“Tormenta subtropical ‘Andrea’ se forma sobre el oeste del Atlántico, a 540 kilómetros al suroeste de Bermuda”, reportó el CNH en su primer reporte sobre ese ciclón que emitió hoy lunes a las 22:30 UTC (Tiempo Universal Coordinado, por sus siglas en inglés), o sea, a las 5:30 de la tarde en Mérida, Yucatán.

En junio de 2013, la tormenta “Andrea”, la primera de la temporada, llegó a la costa noroeste de Florida acompañada de 11 tornados (10 en Florida y uno en Calorina del Norte) e intensas lluvias que dejaron inundaciones en varios estados, de acuerdo con los archivos del Diario.

Según el CNH, “Andrea” tuvo un origen complejo.

En su reporte sobre “Andrea”, detalla que el remanente del huracán “Bárbara”, del Pacífico, llegó a la Bahía de Campeche el 30 de mayo y, por la interacción con una vaguada, una onda tropical y un canal de aire seco superior, el 5 de junio a las 18 UTC (1 de la tarde en Mérida, Yucatán) surgió la tormenta tropical a 270 millas (500 kilómetros) al suroeste de San Petersburgo, Florida.

El paso de “Andrea” por EE.UU. dejó un muerto en Carolina del Sur, uno en Virginia y dos en Nueva Jersey, reportó el CNH en 2013.

Al hacer un balance de la temporada de 2013, el CNH recordó en esa ocasión que se pronosticaron de 13 a 20 tormentas tropicales y de siete a 11 huracanes, de los cuales entre tres y seis podían ser de gran intensidad.

Al final, contrastó, fue una temporada tranquila porque se formaron solo

dos huracanes, “Humberto” e “Íngrid”, de categoría uno.

Todd Kimberlan, meteorólogo del CNH, expresó en esa ocasión que la temporada de 2013 echó por tierra algunos equívocos, como que la presencia del fenómeno de “El Niño” (temperaturas altas del mar) en el Pacífico es el factor esencial para la inhibición de la formación de tormentas en el Atlántico, o que una temporada muy activa coincide con el excesivo calentamiento de las aguas del mar en el Atlántico.

Estas son “condiciones necesarias, pero no suficientes” para vaticinar la actividad de una temporada de huracanes, indicó, ya que en 2013 no se verificó “El Niño” en el Pacífico y la superficie del mar (atlántico) registró altas temperaturas.

Para este año, del 1 de junio al 30 de noviembre, en el Atlántico se pronostican 14 ciclones (seis tormentas tropicales y ocho huracanes, entre ellos tres de categoría 3-5 de la escala de Saffir-Simpson).

Además, el 13 de mayo, Christian Domínguez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró que la temporada ciclónica tropical para 2019 del Atlántico será “por debajo de lo normal, habrá menos ciclones de los que normalmente hay debido a ‘El Niño’ (que se registra este año) en el Pacífico”.

Una semana después de ese panorama tranquilizador, “Andrea” ya inauguró la temporada de huracanes en el Atlántico 11 días antes de que comience oficialmente.

Subtropical Storm #Andrea has formed over the western Atlantic. While some slight strengthening is possible tonight, the system is forecast to dissipate by Wednesday while it moves to the southwest or south of Bermuda. More info at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/d6hKaD8nGD