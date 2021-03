El Sumo Pontífice se despide de Iraq con una eucaristía

ERBIL (EFE).— El papa Francisco se despidió ayer de Iraq, después de tres días de visita, con una misa multitudinaria ante 10,000 personas en Erbil, la capital del Kurdistán, tras la cual pidió unidad “para un futuro de paz” en el país.

El Papa celebró la misa en el segundo estadio más grande del país, el “Franso Hariri” de Erbil, con capacidad para 30,000 personas, aunque por la pandemia se decidió que solo pudiera asistir al acto un tercio del aforo.

“Iraq permanecerá siempre conmigo, en mi corazón. Les pido a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que trabajen juntos en unidad por un futuro de paz y prosperidad que no discrimine ni deje atrás a nadie”, dijo en su mensaje final, que fue interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los asistentes.

Y aseguró sus oraciones por este “amado país” y, en particular, por los miembros de las distintas comunidades religiosas.

El Pontífice recordó en su mensaje “a los cristianos de las distintas confesiones, muchos de los cuales aquí han derramado su sangre sobre el mismo suelo”.

“Pero nuestros mártires resplandecen juntos, estrellas en el mismo cielo. Desde allí arriba nos piden caminar juntos, sin vacilar, hacia la plenitud de la unidad”, agregó el líder católico.

Los cantos acompañaron al Papa a su llegada en papamóvil al estadio, el único lugar durante todo este viaje en el que ha podido usar este vehículo abierto, pues en el resto de actos se ha trasladado en coches blindados por seguridad.

El Pontífice agradeció la labor de las autoridades religiosas del país que trabajado tanto por este viaje y a todos los que prepararon la visita y le acogieron con afecto, en particular al pueblo kurdo.

“En estos días vividos junto a ustedes, he escuchado voces de dolor y de angustia, pero también voces de esperanza y de consuelo. Y esto es mérito, en gran medida, de esa incansable obra de bien que ha sido posible gracias a las instituciones de cada confesión religiosa”, agregó el papa Francisco a su mensaje de despedida.

Con esta misa el Pontífice concluyó su viaje a Iraq, donde realizó citas históricas, como la reunión que tuvo con el gran ayatolá Ali Al Sistani, máxima autoridad religiosa de los chiíes, y la visita a Ur de los Caldeos, donde la tradición indica que nació el profeta Abraham.

En la jornada de ayer, el Papa se trasladó a Mosul para rezar por las víctimas de las guerras entre los escombros de una ciudad devastada por los terroristas del Estado Islámico y a Qaraqosh, donde celebró el Ángelus con la comunidad cristiana que ha ido regresando a la zona tras la derrota de los radicales.

En la devastada Mosul, rodeado de escombros y ante las cuatro iglesias cristianas destrozadas de la plaza Hosh al Bieaa, donde una vez jugaban los niños cristianos y musulmanes, Francisco rezó por las víctimas de todas las guerras en su tercer día de visita al país árabe.

“Si Dios es el Dios de la vida, y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz, y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el Dios del amor, y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos”, dijo Francisco.

De un vistazo

Salvado de los radicales

Ayer en la ciudad de Qaraqosh en Iraq el papa Francisco devolvió a los cristianos un libro sagrado de liturgia, luego de 10 meses de restauración en Italia tras haberse salvado del odio destructor de los terroristas del Estado Islámico (EI).

Regresa libro a Iraq

El Sumo Pontífice entregó el libro sagrado, conocido como “Sidra”, a arzobispo Yohanna Butros Mouché, Obispo de Mosul, durante el evento realizado en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Qaraqosh.

Sagrado

“Sidra”, el libro sagrado de liturgia de los siglos XIV y XV, es un manuscrito de caracteres siriacos que contiene las oraciones litúrgicas en arameo para las fiestas desde la Pascua hasta la de la Santa Cruz.