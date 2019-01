Positiva jornada en Wall Street

Favorable día por un acuerdo entre EE.UU. y China

NUEVA YORK (EFE).— Un posible progreso en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China impulsó ayer a Wall Street, donde sus tres indicadores cerraron en verde y el Dow Jones de Industriales se apuntó la cuarta semana consecutiva de ganancias.

El Dow, índice de referencia del piso neoyorquino, terminó con un ascenso de más de 300 puntos, equivalente a 1.38%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1.32 por ciento y el Nasdaq, 1.03%.

Los inversores reaccionaron enérgicamente a la información filtrada por la prensa de que China había ofrecido a Estados Unidos en recientes conversaciones un incremento de importaciones de productos estadounidenses durante los próximos seis años.

Además, el pacto sobre el que ambos países trabajan tendría el objetivo de reducir el déficit anual de Estados Unidos a cero para 2024.

Para los expertos, las relaciones comerciales entre Washington y Pekín son clave para que el mercado deje atrás la mala racha que se registró en el último trimestre de 2018.

“Ese es el factor clave. Si no se resuelve ese problema, el mercado se va a encontrar con rachas de viento de cara pase lo que pase”, opinó el vicepresidente de comercio de Schwab Center for Financial Research, Randy Frederick.